Murat Muratoğlu: Ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor

Lise tarih kitaplarının vazgeçilmez cümlesi; “halk ağır vergiler altında eziliyordu” günümüzde tekerrür etti. Belli ki bu iktidar Türkiye’ye ibret almamız için gönderildi! AKP’nin eski fakat bugünlerde anlam kazanmış sloganı “yetmez ama evet” aklımdan çıkmıyor. Gerçekten de ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor!

Cumhurbaşkanı kararı ile 20.000 lira olan telefon kayıt harcı sizce yeter mi? Bu başkanlık sisteminin başarısıdır. Daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere daha hızlı adapte olunabilen, etkin bir yönetimin kanıtıdır! Niye vergi ödemek için yurt dışından telefon almamızı bekliyorlar ki? Havalimanına banko koysunlar, direkt oraya gidelim, kulağımızın arkasını gösterelim!

Murat Muratoğlu’nun yazısı