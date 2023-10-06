Murat Muratoğlu: Nasıl ödenecek bunlar?

Emin olun mitinglerde; “Biz iktidara geldiğimizde yıllık 13 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığını Allah’ın izniyle patlattık. Kardeşlerim bu yıl sadece ilk dokuz ayda 87 milyar dolar dış açığa ulaştık!” deyiverse bile kalabalık alkışlayacak yine… Kanıtını önümüze koydular geçtiğimiz seçimde… Sadece bir ayda 5 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu rakam beş adet Avrasya Tüneli’nin maliyeti… İyi mi yönetiyorsun şimdi? Nasıl ödenecek bunlar? Lakin sokakta çıksam, bir saatimi almaz bu artışın iyi bir şey olduğuna inandıracağım 50 kişiyi bulmak. Sorsan klasik olarak diyecek ki, dünyada 444 ülkeye yerli ve milli silah ihraç etmeye başladık, insansız hava araçlarımız göklerde… İyi de o zaman bu rakamlar ne?
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