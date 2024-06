Murat Muratoğlu: Nas demedim, pas dedim

Piyasaların yeni heyecanı Merkez Bankası’nın perşembe günü vereceği faiz kararı… Kuvvetle muhtemel bu ay ve gelecek ay 250 baz puan artırıp politika faizi yüzde 40’a ulaştırılacak ve orada duracak. En azından beklentiler bu yönde… Merkez Bankası faizleri az buz değil 3.150 baz puan artırdı. Tam 31.5 puan… Sahi memleketin hangi problemi geride kaldı? Yıllardır umursanmayan sorunları çözmek bu kadar kolay mıydı? Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. En başta yapması gereken yapılmadığı için bu hale geldik. Şu artışı önceden, dolar kuru henüz 7 ya da 8 liradayken yapsaydı olmaz mıydı? Şimdi ne diyor acaba kendi yarattığı “nas” canavarına? Nas demedim, “pas” dedim… Şahsi oynama pas ver arkadaşına… Nas demedim, “kas” dedim… Yaza fit girmek için yürüyüşü aksatmayalım… Nas demedim, “has” dedim… Has Parti vardı. Başında Numan Kurtulmuş… Bize geldi, Meclis Başkanı yaptık kendisini… Esas şimdi kurtuldu. Nas demedim “Fas” dedim… Güzide bir kardeş ülke kendisi… Nas demedim, “bas” dedim… Para kalmamış benim İstanbul kartta, sen basabilir misin acaba? Nas demedim, “tas” dedim… Bu muhalefeti 40 tas su ile yıkasak aklanmaz paklanmaz valla… Nas demedim, “yas” dedim… Ülkede her daim bir yas söz konusu olmasa iyi ama…

Murat Muratoğlu’nun yazısı