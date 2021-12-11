Murat Muratoğlu: Müslümanlıkla alakası yok, matematikle alakası var

Türkiye’nin parasını iyi bir yönetimle doğru yerlere harcasalardı, bırakın cennete gitmeyi, cennet yaparlardı ülkeyi… Oysa şimdi “Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız” dinsel söylemi ile avutuyorlar milleti…

Ekonominin kötü olmasının, enflasyonun yüksek seyretmesinin, alım gücünün düşmesinin, işsizliğin, iflasların, borçların sebebinin Müslümanlıkla alakası yok. Matematik ile alakası var. Bütün tuşlara aynı anda basıp bu bölüm geçilmiyor işte… Fakirliğin nedeni kötü ekonomi yönetimi… İşi bilen eğitimli kadrolar gerekiyor. Aradığımız kişilere de bu İktidar dahilinde ulaşılamıyor.

Saray inşa ederken, israfın dibini vururken, hukuku yok sayarken, koltuklara liyakatsiz insanları atarken iyi… Kaçınılmaz sona doğru giderken adı bir anda imtihan oluverdi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı