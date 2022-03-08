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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Millet yastık altındaki yağlarını çıkartsın

Nebati Bey’in dediği gibi bariz operasyon çekiliyor. Belli ki dış mihraklar bu sefer yağ üzerinden yükleniyorlar milli birlik ve beraberliğimize… Millet yastık altındaki yağlarını çıkartsın diyeceğim ama o iş pek olmaz sanki…

Peki kuyruklar? Onlar bir gelenek… Hem eski günleri analım hem spor yapalım fazla kalorilerimizi yakalım… Ayrıca alacak parası olmasa ne işi var kuyrukta? Aç olsalar nasıl bekleyecekler o kadar saat ayakta? Bayılırlar oracıkta…


Anlayacağınız konuyu devamlı enflasyona getirip iktidarı yıpratmaya çalışan bir kesim var.

Oysa asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin gerçek gündemi ne olmalı?

Rezidans fiyatları amma da arttı. Beş karat pırlanta kaç liraydı? Yatların marina kiraları geçen yılı arattı. Mercedes’in 2021 modeli daha rahattı… Berat Albayrak’ın yeni kitabı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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İşgal günlerinde ebeveynlik: Anne beni vuracaklar mı?

Savaşlarda en çok korunması gerekenler çocuklar. Onların can güvenliğini sağlamak anne-babaları için her şeyden önemli. Bir de psikolojik etkisi var kentlerde gezen tanklara, çatışmalara şahit olmanın, siren ve silah sesleri duymanın. İşte orada ebeveynlerin zor görevi başlıyor. Olup biteni çocuklarına nasıl anlatacaklar?