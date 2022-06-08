Murat Muratoğlu: Mevcut sistemle çözüm yok

Hikaye bu mu? Peki, dolar artarsa Kur Korumalı Mevduat’a yatan paranın ödemeleri nasıl karşılanacak? Basamadığın bir para birimini mihenk taşı yapmışsın doların Türk Lirası karşısında her kuruş artışında büyük zarardasın… Çözüm ne? Ödemeleri yapmak için yeniden daha fazla para basmak! Bunun anlamı inmeyen enflasyon ve Türk Lirası’nın değer kaybının durmaması… Konuşunca bu kaybın iyice hızlanması… Mevcut sistem ile bu gidişatın çözümü yok bunun anlamı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı