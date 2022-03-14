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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu epeydir sırada


Bütün temeli ihracat ve turizmde gelir artışına dayanan ekonomik program anlamını kaybetti. Hesaba göre ülke cari fazla verecekti. Cari açık bir ayda 7 milyar doları aştı. 12 aylık dönem itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıktı. Ocak ve şubat aylarındaki dış ticaret açığı toplamı iki ayda 18.4 milyar dolara ulaştı. Faiz ile suni olarak oynamaya çalışınca iş çığırından çıktı. Kur Korumalı Mevduat gibi saçma sapan bir model icat edilerek ülke ekonomisini daha büyük risklerin içine atıldı. Çıkılabilecek gibi de değil…

Kim yaptı? Dış mihraklar bahanesi bu saatten sonra alıcı bulmaz. Savaşı öne sürüyorlar ama millet cebine bakıyor, o da tutmaz. Biri bu durumu üstlenmeli… Baş harfi Nebati… Zira üç vakte kadar bir yol görünüyor diye çıktı falında… Üç hafta mı olur, üç ay mı orasını bilmem ama önce hangisi gider acaba? Ne var ki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu epeydir sırada…


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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