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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: ‘Memur’ değil de ‘ayçiçek yağı’ olsalardı yüzde 61 zam alacaklardı

Sendika, memur ve memur emeklileri adına, 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için yüzde 8+6 maaş zammı için anlaştı. Memurları fena şımarttılar. O kadar parayı ne yapacaklar? Güle güle harcasınlar! Halbuki “memur” değil de “ayçiçek yağı” olsalardı sadece bu yıl ocak-ağustos arasında yüzde 61 zam alacaklardı.

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