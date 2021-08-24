Murat Muratoğlu: ‘Memur’ değil de ‘ayçiçek yağı’ olsalardı yüzde 61 zam alacaklardı

Sendika, memur ve memur emeklileri adına, 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için yüzde 8+6 maaş zammı için anlaştı. Memurları fena şımarttılar. O kadar parayı ne yapacaklar? Güle güle harcasınlar! Halbuki “memur” değil de “ayçiçek yağı” olsalardı sadece bu yıl ocak-ağustos arasında yüzde 61 zam alacaklardı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı