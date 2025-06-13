Murat Muratoğlu: Mehmet Şimşek ne yapmaya çalışıyor gerçekten?

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Bu Mehmet Şimşek ne yapmaya çalışıyor gerçekten? Yine başladı garip garip açıklamalara… Neymiş efendim; “Enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi demek değilmiş.”

Yahu güzel kardeşim, yıllardır kurduğunuz algıyı şimdi niye bozmaya çalışıyorsun?

Halk “enflasyon düştü” deyince fiyatlar da düşüyor sanıyor. Miting meydanlarında bu sayede muzaffer komutan edasıyla konuşuyor. Ekonomi bilgisine sahip insan az olduğundan her seferinde alkışlanıyor.

Tamam, teknik olarak doğru… Enflasyon düşünce fiyatlar düşmez, sadece artış hızı yavaşlar. Ama sen bu açıklamayı neden yapıyorsun? Amacın ne? Milletin aklını mı karıştırmak istiyorsun? Yoksa çaktırmadan mesaj mı veriyorsun?

Murat Muratoğlu’nun yazısı