Murat Muratoğlu: Mehmet Şimşek FİK’i topladı, yandaş medya ‘müjde’ manşetleri atamadı

Dün bir kez daha Finansal İstikrar Komitesi (FİK) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

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Açıklamada “nasıl muhteşem bir toplantı” olduğu yazılmadığı için yandaş medya ne yapacağını şaşırdı. Olduğu gibi açıklamayı yayımladı. Bu sefer “müjde” manşetleri atılamadı!

Muhtemelen selam, sabah, hal, hatır derken krediler hakkında çeşitli öneriler masaya yatırıldı.

Tahminen, “Durumun vahametini hemen söylemeyelim, seçim sonrasını bekleyelim sonra alıştıra alıştıra söyleriz” kararı alındı.

“Bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir” cümlesi ile kapanış yapıldı.

Zira para olmadığı için isteseler de bir şey yapamayacakları anlaşıldı. Herkes vedalaşıp öğlen yemeğine çıktı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı