Murat Muratoğlu: Market alışverişi lükse kaçtı

Bugün için Türkçe dersi buraya kadar… Biz ekonomiye dönelim… Erdoğan ne demişti? “Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa’nın haline bakın. Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama Avrupa’da raflar boş…” Raflar boş ise ekonomiye göre talebi karşılayamıyor demektir. Bu durum arz-talep dengesi gereği fiyat artışını getirir. Oysa Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Euro Bölgesi’nin “yıllık” enflasyon oranı eylül ayında yüzde 4.3’e geriledi. Boş raflara rağmen fiyat artmaması enteresan tabii… Nereden biliyorum bunları? Benim alanım ekonomi! Bizde de açıklandı enflasyon… Yılın 12 ayında sadece “2 ay” akla yakın, diğer 10 ayı gerçek olmayan verileri yayınladıkları inancı hakim… Buna rağmen yıllık enflasyon yüzde 61.53 seviyesinde… Ve eylül ayı enflasyonu rafları boş Avrupa’nın yıllık enflasyonundan fazla… Yüzde 4.75 seviyesinde… Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama cepler boşaldı. Market alışverişi lükse kaçtı.
SON HABERLER
Türkiye’nin dış ticaret açığı eylülde 5 milyar dolar oldu
Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen eylülde yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar oldu.
Gmail’de ’emojilerle reaksiyon’ dönemi
Google, e-posta uygulaması Gmail’e ’emojilerle reaksiyon verme’ özelliğini getiriyor.
Türkiye’de gıda zehirlenmeleri ve mikrobiyologların ‘asla yemem’ dediği gıdalar
Türkiye’deki hak savunucularının önceliği artan yoksullaşma nedeniyle gıdaya erişim olmak zorunda. Gıda güvenliği ise ikinci sırada. Bizlerin de haklarımıza sahip çıkıp onlara omuz vermemiz gerekiyor elbette. Bunun içinse bilgilenmek şart.
Sancaktepe’deki inşaatta çocuklarının cansız bedenini bulan baba: Önlem alınmadı, ihmal var
Sancaktepe’de bir inşaatın temelindeki suda cansız bedeni bulunan üç çocuğun babası Ayvaz Sağın, olayın ihmalden kaynaklandığını söyledi.
Halil Ergün ‘sansür’e sert çıktı: Bu bir faşizmdir, buna ses çıkarmamak suçtur
Halil Ergün, Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin seçkiden çıkartılmasına ‘bu bir faşizmdir’ diyerek sert çıktı.