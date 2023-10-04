Murat Muratoğlu: Market alışverişi lükse kaçtı

Bugün için Türkçe dersi buraya kadar… Biz ekonomiye dönelim… Erdoğan ne demişti? “Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa’nın haline bakın. Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama Avrupa’da raflar boş…” Raflar boş ise ekonomiye göre talebi karşılayamıyor demektir. Bu durum arz-talep dengesi gereği fiyat artışını getirir. Oysa Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Euro Bölgesi’nin “yıllık” enflasyon oranı eylül ayında yüzde 4.3’e geriledi. Boş raflara rağmen fiyat artmaması enteresan tabii… Nereden biliyorum bunları? Benim alanım ekonomi! Bizde de açıklandı enflasyon… Yılın 12 ayında sadece “2 ay” akla yakın, diğer 10 ayı gerçek olmayan verileri yayınladıkları inancı hakim… Buna rağmen yıllık enflasyon yüzde 61.53 seviyesinde… Ve eylül ayı enflasyonu rafları boş Avrupa’nın yıllık enflasyonundan fazla… Yüzde 4.75 seviyesinde… Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama cepler boşaldı. Market alışverişi lükse kaçtı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı