Murat Muratoğlu: Maalesef Türkiye savaşa girmiş kadar zararlı çıkacak

Henüz Türkiye ekonomisine hasar raporu çıkartmak için erken… Daha iki hafta önceye kadar doğalgaz olmadığından kesinti yaşamış, üretimi durmuş bir ülke… Fiyatlar çok yüksek olduğundan uzun vadeli doğalgaz anlaşmaları bu seviyelerden yapılmak istenmiyor, doğalgaz açığı spot piyasa fiyatlarıyla kapatılıyor.

Enerji fiyatlarının astronomik düzeyde artmasından herhalde en çok etkilenen ekonomilerin başında geliyoruz. Petrol ithal, doğalgaz ithal, kömür ithal… Elektrik üretiminde doğalgaz kullanımından dolayı o da ithalata bağımlı. Dolar yakmak demek hepsinin anlamı… En önemlisi para bulmak. Türkiye’nin iflas riskinin piyasalarda yükselmesi döviz borçlanmasını hem daha maliyetli kılacak hem de daha zorlaştıracak. Maalesef Türkiye savaşa girmiş kadar zararlı çıkacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı