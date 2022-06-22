Murat Muratoğlu: Maalesef bizim ekonomistin ilgi alanı kupon arazi

Türkiye’nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Bırakın elektriği, aldığımız nefese bile vergi gelir bu gidişle… Hem cari açık hem bütçe açığı… Üzerine döviz pozisyon açığı… Ülkenin sanki bir tek kısmeti kapalı… Ekonomiyi batırmanın en kısa anlatımı…

Açık verdikçe para basıp açığı kapatırsınız. Harcamaları karşılarsınız. Para bol basılınca da para biriminizin şaftını kaydırır, değersizleştirirsiniz… Sonrasında ekonominin takla atacağını bilmek için ekonomi okumaya gerek bile yok… Hobi olarak ilgilenseniz yeterli… Maalesef bizim ekonomistin ilgi alanı kupon arazi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı