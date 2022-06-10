Murat Muratoğlu: ‘Liralaşma’ stratejisiyle ‘dolarlaşma’

Niye bizim ekonomiden bir cacık olmayacak şöyle anlatayım. Sonra vay efendim neden enflasyon yükselmiş, yok efendim neden dolar artmış, demeyiniz. Bunlar boş işler, bir kalem geçiniz. Nitekim “liralaşma” stratejisi ile yola çıkılıp “dolarlaşma” sağlamak, Kur Korumalı Mevduat dahil döviz mevduatının toplam mevduata oranını yüzde 72’ye çıkartıp rekor kırdırmak her faniye nasip olmaz.

İnsanlar döviz alamayıp da ne yapsınlar… İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 73 enflasyona güvenecek kadar saf olsalar bile yüzde 16 mevduat faizi ile yüzde 57 oranında erisin mi parası…

Murat Muratoğlu’nun yazısı