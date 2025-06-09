Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Kurban bizsek, bu bayram kimin bayramı?

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Nasıl gidiyor bayram? İyi mi? “İyi…” diyebilmeyi çok isterdim.


Ama kurban bizsek, bu bayram kimin bayramı? Kutlayacak halimiz kaldı mı sahiden?

Hem içeride hem dışarıda işler arapsaçına dönmüş durumda. Tam anlamıyla bir kısır döngü içindeyiz. Sorunlar üst üste yığılıyor, üstünü örttükçe altı kabarıyor.

Belirsizlik ve kırılganlık her geçen gün artıyor. Gördüğünüz sis değil, sistem çökerken çıkan duman aslında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Tatil dönüşü başladı: Yollarda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu. Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 […]