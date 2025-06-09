Murat Muratoğlu: Kurban bizsek, bu bayram kimin bayramı?

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Nasıl gidiyor bayram? İyi mi? “İyi…” diyebilmeyi çok isterdim.

Ama kurban bizsek, bu bayram kimin bayramı? Kutlayacak halimiz kaldı mı sahiden?

Hem içeride hem dışarıda işler arapsaçına dönmüş durumda. Tam anlamıyla bir kısır döngü içindeyiz. Sorunlar üst üste yığılıyor, üstünü örttükçe altı kabarıyor.

Belirsizlik ve kırılganlık her geçen gün artıyor. Gördüğünüz sis değil, sistem çökerken çıkan duman aslında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı