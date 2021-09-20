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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: ‘Kripto paraya açılma’ nedir kimse anlamadı

Erdoğan gençlerin sorusu üzerine bizim “Bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok” diyerek başladı. “Kripto paraya açılma” nedir kimse anlamadı. Asrın lideri olmak herkesle, her şeyle, her cephede savaşmayı gerektirir mi? “Kripto paraya karşı ayrı bir savaşımız ayrı bir mücadelemiz var” diye devam etti.

Dünyada finansal sistem kökünden değişiyor. Biz ne yapıyoruz? Sanki dünyada Türk Lirası’nın puldan farkı varmış, matah bir para birimiymiş gibi kapıları kapatıyoruz. Fırsatı tepiyoruz. Bu durumu nasıl ülkenin lehine kullanabiliriz diye çalışmalar yapacağımıza mücadele yoluna gidiyoruz.


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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