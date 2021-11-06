Murat Muratoğlu: Koskoca devlet ‘Kuzenim göndermiş’ kıvamında açıklama yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay raporuna da yansıyan İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’yı oluşturan şirketler tarafından yapılan metro inşaatı için fazla ödenen 8 milyon Euro’nun henüz geri alınmadığını söyledi. Nasıl yani? Devlet “henüz” tahsil edemedi mi?

Neyse ki en azından geri ödeneceğini belirtmişler. Özrü kabahatinden büyük diyeceğim ama özür de dilememişler! Koskoca devlet 8 milyon Euro için “Kuzenim göndermiş” kıvamında bir açıklama yapıyor. Kim diyordu “Bunlara iki koyun emanet etsen kaybederler” diye? Milletin emaneti 8 milyon Euro’yu kaybetmişler. Peki, ne oldu fazla ödeyenler? Görevden alındılar mı? Soruşturma açıldı mı? Ya Sayıştay yakalamasaydı? Arada kaynayacak mıydı? Bu öyle “Yanlışlıkla olmuş, geri öderler yaa” tarzında hafif hata içeren bir olay değil… Belli ki çay ocağını yönetemeyecek insanlar ödemelere imza atıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı