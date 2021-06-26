Murat Muratoğlu: Kingston kardeşler, milyonlarca doları aklamak için neden Türkiye’yi seçti acaba?

Kingston kardeşler, elde edilen milyonlarca dolarlık parayı aklamak için Türkiye’yi seçti. Neden acaba?

Parayı aklamak için şirket gerek… Gelir göstermek için bolca fatura… Parayı yasal hale getiremezse harcama da yapılamıyor.

Dikkat çekmemek için parası olduğu halde pahalı hiçbir şey alamıyor. Tam bir paran mı var, derdin var Amerika’da…

Oysa Türkiye’de böyle bir olay hayatın olağan akışına aykırı… Adamlar Türkiye’de olsa, biri çıkıp “nereden buldun parayı?” diye sorsa abes kaçar ama cevap hazır nasıl olsa…

“Düğünde takılan altınları bozdurdum!” ya da “Oğlumun sünnetinde yapıştırdılar” der geçer. Ne kaydı ne kuydu var.

Bunlar da ayıp olmasın diye verilen cevaplar… “O arabayı nasıl aldın memur maaşıyla?” diye soruyorsun… Cevap bile vermiyor. Kimi ırgalar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı