Murat Muratoğlu: Kime gidiyor bu milyarlar?

Devletin kasasından bir kuruş çıkmaz diyor ya, madem öyle neden 2022 yılında şehir hastanelerine yapılacak ödemeler için 21.6 milyar Türk Lirası, otoyollar/köprüler için 20.3 milyar Türk Lirası ve Avrasya Tüneli için de 540 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı? Kime gidiyor bu milyarlar? Hay Allah! Enteresan bir duruşla karşı karşıyayız. Bir türlü karar veremedi. Cebimizden bir kuruş çıkmıyor mu? Şirketler devlete söke söke ödetirler mi? Hangisi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı