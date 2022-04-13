Murat Muratoğlu: Kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık

Bir bağırmadığımız kaldı… Gel yabancı, batan ekonominin vatandaşlığı bunlar… Kriz nedeniyle zararına satışlar. Kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık… Parası da gitmiyor bu arada… Aldığı evi üç yıl sonra ettiği kâr ile satsın, vatandaşlık dursun kenarda… Daha ucuza vatandaşlık bulursan kaçırma! Para için yapmadığımız bir şey kaldı mı dünyada?

Bu iş dünyanın her yerinde böyle diyenlere… O ülkelerin hiçbiri “hemen” vatandaşlık vermiyor. Öncelikle ikamet veya çalışma izni veriyor. Yıllar boyu bazı koşulları yerine getirmeni istiyor. Yok öyle bizim gibi şip şak vatandaşlık! Sadece geçen yıl 58 bin 576 adet konut satıldı yabancılara… Sonra da ev fiyatları neden uçuşta? Nitekim Türkiye’de evler bir kişinin ortalama maaş ile alabileceği fiyatlardan çok uzaklarda…

Murat Muratoğlu’nun yazısı