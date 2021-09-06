Murat Muratoğlu: Kaz yanmasın diye çevirme zamanı geldi

Merkez Bankası’nın verdiği taahhüdde göre, enflasyon oranı (19.25) faizi geçtiği için (19.00) bu ay faiz artırmalı… Nitekim Başkan Kavcıoğlu, “Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar faiz enflasyon değerinin üzerinde olacak” sözü vermişti.

Artırdığı anda kovulacağı aşikar… Diğer yandan piyasalara tutamayacağı sözü mü verdi? Öngöremedi mi? Ne olacak şimdi? Kaz yanmasın diye çevirme zamanı geldi!

İşin ilginç yanı faiz artırsa piyasada geçerli olan faizler düşer. “Bağımsız mı acaba” diye nispeten güven gelir. Dolar geriler. Bunu bile göremeyecek kadar körler…

Murat Muratoğlu’nun yazısı