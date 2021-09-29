Murat Muratoğlu: Kavcıoğlu’nun cümleleri dosta korku, düşmana güven verdi

Merkez Ban-kası Başkanı Kavcıoğlu göz göre göre yapılan faiz indirimi hatasını nedenlendirmeye çalıştı. Önce “Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok. Rezervlere bir yılda 50 milyar dolara yakın para gelecek” dedi. Sonrasında, zenginlerin saldırılardan korunmak için çok yüksek duvarlar arkasındaki evlerde yaşamak zorunda kaldığı ülkeleri, Türkiye’nin CDS denilen kredi risk priminin yüksek olmasını eleştirmek için kullandı.

Sadece kurduğu bu cümleler bile Türk Lirası’nın değerini düşürmek için dosta korku, düşmana güven veren bir neden…

Kahvede otururken yan masadaki dayıdan duysanız ciddiye almazsınız ama Merkez Bankası Başkanı söyleyince bir acayip duruyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı