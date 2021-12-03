Murat Muratoğlu: Kavcıoğlu ve Nebati tencere kapak misali buldu birbirini

Lütfi Elvan’ın ekonomiden anlayan herkes gibi faiz indirimleri ve gevşek politikalarına rızası yoktu. Bunu çeşitli ortamlarda dile getirdi.

Bu değişiklikle dünya ve ekonomi görüşleri aynı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yeni Bakan Nureddin Nebati tencere kapak misali buldu birbirini…

Kendisinin ekonomiyle alakası tekstil işiyle uğraşması ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmasından geliyor muhtemelen… Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı olmak için ekonomist olmasına gerek yok. Zaten ülkenin başında ekonomist var!

Murat Muratoğlu’nun yazısı