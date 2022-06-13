Murat Muratoğlu: Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna

Ülkenin yönetildiği sistemde seçilmiş milletvekillerinin veya Meclis’in bütçe üzerinde hiçbir rolü ve söz hakkı yok ki neredeyse… Keyfine göre bütçeyi hazırla… Meclis’e sunum yap. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle muhatap bile olmasın. Saraydan bir görevli gelip bütçeyi anlatmaya zahmet ederse anlatsın. Peki ek bütçe çıkartmak zorundalar mı? Yoo! Kim bilir kaç defa bütçede borçlanma limitleri de aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalıydı… Borçlanmak için yasa Meclis’in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis’ten izin alındı mı? Hayır! Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…

Murat Muratoğlu’nun yazısı