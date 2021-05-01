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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Kadim çek sisteminin üstüne toprak attılar

Zekâlarını kıskandığım 10 milletvekili, kimsenin düşünemediğini yapmış ‘çek ödemelerini’ Ha­ziran ayının 1’ine kadar askıya almış.

Anında Resmi Gaze­te’de yayınlanmış. Bir kişi de çıkıp “sizi sayıyla mı verdiler, ne yapıyorsu­nuz?” dememiş! Meclis tutanaklarını incelediğiniz­de ilgili madde ile ilgili en ufak bir tartışma yapıl­madan kabul edilmiş.

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Şu numunelik bir işi bile doğru düzgün plan­layamıyorlar. Ancak koltuk öyle tatlı ve kârlı ki bırakamıyorlar. Kadim çek sisteminin üzerine resmen toprak attılar…

Tamam, siz yine yönetin ama gidin apartman, dernek falan yönetin… Ülkeye çok büyük zarar­lar veriyorsunuz. Ağırlık yapıyorsunuz. Hevesini alan çekilsin.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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