Murat Muratoğlu: Kadim çek sisteminin üstüne toprak attılar

Zekâlarını kıskandığım 10 milletvekili, kimsenin düşünemediğini yapmış ‘çek ödemelerini’ Haziran ayının 1’ine kadar askıya almış.
Anında Resmi Gazete’de yayınlanmış. Bir kişi de çıkıp “sizi sayıyla mı verdiler, ne yapıyorsunuz?” dememiş! Meclis tutanaklarını incelediğinizde ilgili madde ile ilgili en ufak bir tartışma yapılmadan kabul edilmiş.
Şu numunelik bir işi bile doğru düzgün planlayamıyorlar. Ancak koltuk öyle tatlı ve kârlı ki bırakamıyorlar. Kadim çek sisteminin üzerine resmen toprak attılar…
Tamam, siz yine yönetin ama gidin apartman, dernek falan yönetin… Ülkeye çok büyük zararlar veriyorsunuz. Ağırlık yapıyorsunuz. Hevesini alan çekilsin.