Murat Muratoğlu: İtinayla saçmalanır

Kendisi o makamı hak etmesi için belli ki kırk fırın ekmek yemeli… Sıkıntı ekmek kıtlığı mı, yoksa ekmeğin üretiminde kullanılan hammaddelerin pahalılığı mı? Okul bahçelerine buğday ekme projesini getirse hadi neyse… Hazır eli değmişken okullara hamam açıp tellak yetiştirse hem de milleti temizlese… Manikür pedikür salonları ile halkımız daha bakımlı hale getirse…

İşte Milli Eğitim için muhteşem projeler üreten bu bakan yarın bir kararname ile “kendisi yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır” denilse, kim ne diyecek ki? Kimi, Milli Eğitim’de fırın açar, kimi Kur Korumalı Mevduat’ı getirir. Biri ekonomiyi diğeri eğitimi batırır. Liyakat olmadığı sürece itina ile saçmalanır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı