Murat Muratoğlu: İsteseler de daha kötüsünü yapamazlar ki

Merkez Bankası’na yeni bir duruş, yeni dokunuş lazımdı… Kaybolan güvenilirliği sağlayacak yeni bir isim gerekliydi. Yeni bir haber ile yeni bir kader çizilmeliydi. Yeni Başkan Gaye Erkan bunları başarabilir mi? Tek başına olmaz tabii ki… Nasıl destek bulacak? AKP bıyığı da bırakamaz ki!

Dün gece haber geldi, Merkez Bankası başkan yardımcıları değişti. Ülke ekonomisinin berbat hale gelmesinde büyük pay sahibi üç kifayetsiz kovuldu, onların yerine özgeçmişi sağlam üç isim koltuğa oturdu.

Enteresan biçimde Erdoğan’ın yaptığı bu atamalar liyakate dayalı ve çok başarılı… Merkez Bankası neredeyse bağımsız karar alacak… İnanması zor ama galiba öyle olacak. Bir umut benimkisi… Zaten başarısız olma ihtimalleri yok gibi… İsteseler de daha kötüsünü yapamazlar ki! Önceki rezil bir yönetimdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı