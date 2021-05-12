Murat Muratoğlu: İşte o zaman görün faizleri ve dövizi

İşin enteresan ve matematik ile açıklanamayacak tarafı takipteki kredi dediğimiz sorunlu krediler kalemindeki ilginçlikler…

İşlerin dönmediği, dükkânların kapalı olduğu, satış yapılamayan, para kazanılamayan, döviz fiyatlarının rekor kırdığı, faizin zıvanadan çıktığı bir ortamda sorunlu kredilerde azalma yaşandı. Hadi len!

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Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin en büyük derdi hiç şüphesiz verilmiş, verilen, verilecek kredilerin ödenememesi… Halının altında yer kalmadı, sorun süpürülemeyecek hale geldi. Hele şimdi ekonomiyi büyüteceğiz diye daha önce denedikleri Kredi Garanti Fonu’nun ikinci bölümünü çekip yeni krediler için para basarlarsa işte o zaman görün faizleri ve dövizi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı