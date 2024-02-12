Murat Muratoğlu: İstatistik Kurumu’nun enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bir şahane

Devamlı para basılan bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar? Merak etmeyin… Ona da dahiyane bir çözüm buldular. İstatistik Kurumu’nun rutin olarak enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bu yıl bir şahane… Enflasyon hesaplamasında esas alınan sepetteki harcama grupları ve ağırlıklarında yapılan değişikliklere bakıldığında, en çok fiyatı artan kalemlerde değişikliğe gidildiği, başta gıda olmak üzere temel harcamaların sepetteki ağırlıklarının azaltıldığı görülüyor. Oysa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne üye ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı en yüksek olan ülke Türkiye… Nedeni basit; az kazanıyoruz, kazandığımızın çoğunu yaşamımızı sürdürmek için üç temel harcama kalemi olan gıda, barınma ve giyime harcıyoruz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı