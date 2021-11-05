Murat Muratoğlu: İktidarın 2022 yılında millete ait malları satarak nakde dönüştürme planı var

Yayımlanan bütçede ayrıntılar okunacak olursa, iktidarın 2022 yılında portföyde kalan son kamu, Hazine ve millete ait mallarını satarak nakde dönüştürmeyi planladığını görüyoruz. Tatil yaptığı otelden ayrılırken havlu, şampuan, askı ne varsa götüren tipler gibi liman ve santrallerin, madenlerin, Hazine taşınmazlarıyla kıymetli arazilerin satışını öngören düzenlemeler mevcut…
SON HABERLER
Ruhlara dijital ayar
Yirmi yıl önce Psikiyatrist David Sommers tarafından başlatılan uzaktan danışmanlığın popülaritesi ve etkinliği kişisel bilgisayar ve internet kullanımı yaygınlaştıkça artıyor.
Dell’in 2030 hedefi: Ürünlerin yarısı dönüştürülmüş malzemeden üretilecek
Işıl Hasdemir Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden mezun bir mühendis. Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olup 20 yılı aşkın süre küresel teknoloji şirketlerinde çalıştıktan sonra, 1,5 yıl önce merkezi ABD’deki Dell Technologies’in Türkiye’deki genel müdürlüğüne getirildi.
Yoksulluk bir ‘rejim’ sorunu mu?
Yoksulluk, kötü ekonomi yönetiminin sonucu değil sadece; rejim, yoksulluk üretiyor. Özgürlük ve hukuk olmadan refahın da olmayacağını bilelim.
Kendi kalesine hücum eden AKP forvetleri…
‘Erdoğan ölmüş’ söylentisini kimin çıkardığını bilmiyoruz ama bunu kamusal alanda geniş kapsamlı bir tartışmaya çevirenin Fahrettin hocam olduğunu biliyoruz. Bunu niye yaptığını ise herhalde bir tek kendisi biliyor.
Sanayi bakanından ‘doğalgaz’ çıkışı: Yüzde 48’lik zammı ben destekledim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa Varank, sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zammı desteklediğini söyledi. Bunun üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan “Desteklediniz mi zammı? Tebrik ediyorum sizi. Yoksul yurttaşlarımız da size bunun faturasını çok yakında sandıkta ödetecek” sözleriyle tepki gösterdi.