Murat Muratoğlu: İktidar seçim yatırımı olarak asgari ücrete rekor zam yapabilir mi?

İktidar seçim yatırımı olarak asgari ücrete rekor zam yapabilir mi? Kuvvetle muhtemel yapılacak. Ne kadar? Yüzde 30 mu? Yapsalar ne kadar eder? Yaklaşık 3670 lira… Ülkede Ekim ayı itibarıyla yoksulluk sınırı 10.075 lira…

İyi de bu duruma gelene kadar ne yapıldı? Gelirler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor. Asgari ücrete yılda bir kez zam geliyor, diğer her şey yılda en az 10 kere zamlanıyor. Onu ne yapacağız?

Murat Muratoğlu’nun yazısı