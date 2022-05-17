Murat Muratoğlu: Hiç beklemedikleri hamle geldi

Halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor. Millet iş beğenmiyor! En büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı… Sonuç? Acı reçete ile sürüm sürüm sürünme… Dolar yükseliyor, borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyor biz nelerle uğraşıyoruz diyenlere “demek ki ekonomi kötü değilmiş bak” dedirten hiç beklemedikleri “bakan köşkleri” hamlesi geldi.

Kendine mi yaptırıyor Allah aşkına? Milletin sarayları bunlar… Oy oranı hâlâ yüzde 30-35 arasında gidip geliyorsa 81 ilin tamamına birer külliye… Kısmet av köşkü ve bağ evine… Hatta Türkiye kesmemişti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne beş dönüm araziye saray yapma teklifi gitmişti. Nitekim “Bu tür makamlar başka ülkelerin bakışını değiştirir” argümanı ile beni ikna etmişti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı