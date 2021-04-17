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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Her gün zırva mı dinleyecek, fırsatını bulursa gidecek!

Görgüsüz, ahlaksız biri, şark kurnazı üçkağıtçının teki geliyor… O zeki çocuğun önüne geçiyor… Hakkını hukukunu gasp ediyor… Yarını çalıyor. Hayatını zindana çeviriyor.

Sonra da beyinler neden göçüyor? İş yok! Girse bile emeğinin karşılığını alamıyor. Adaleti arıyor, bulamıyor. Fikrini söyleyen terörist ilan ediliyor.

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Yaşam tarzlarına saygı gösterilmiyor. İyi eğitim alamıyor. Torpilsiz, dayısız hiçbir şeyi halledemiyor. Sadece çay, simit, kek ile karın doymuyor.

Dünyaya bir kez gelmiş. Her gün televizyonda zırvalama mı dinleyecek? Fırsatını bulursa gidecek!

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