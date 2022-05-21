Murat Muratoğlu: Hedef muhtemelen 2053 ya da 2071’e ertelendi

Ekonomi için savaşmıyoruz. Ekonomi ile savaşıyoruz. Kurallar belli… Sen değiştirince, değişmiyor ki… Bundan sonra böyle deyince seni iplemiyor ki… Öbür dünyayı bilemem ama budur bu dünyanın gerçeği… Tam 11 yıl boyunca hedef 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek dediler de ne oldu? Türkiye 21’inci sıraya düştü. Hedef muhtemelen 2053 ya da 2071’e ertelendi.

Ortalıkta “ekonomik kriz yok” diyenlerin mideleri nasıl kaldırıyor bu himayeyi? Menfaat her şeyi affeder mi? Peki, bundan sonra ne planlanıyor? Buyursun, anlatsın… İki gün önce keyif çayı dağıtıyordu. Çayımızı mı yudumlamayalım? Keyfimizi mi kaçıralım?

Murat Muratoğlu’nun yazısı