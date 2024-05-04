Murat Muratoğlu: Ha birinin cebinden parasını almışsın ha enflasyonu düşük açıklamışsın

Maalesef maaş zamları İstatistik Kurumu’nun enflasyonu baz alınarak yapılıyor. Ha birinin cebinden parasını almışsın ha enflasyonu düşük açıklamışsın. Aynı kapıya çıkıyor!

Neye göre buldun güzel kardeşim? İstatistik Kurumu enflasyon hesaplamasında kullandığı sepetteki ürünlerin fiyatlarını, yalan olduğu ortaya dökülmesin diye açıklayamıyor.

Mahkemeye gidildi. “Açıklamalı” kararı çıktı. Kurum mahkemeyi sallamadı…

Tamam anladık gelen emir üzerine enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor ama suç işliyor aslında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı