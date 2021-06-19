Murat Muratoğlu: Gökten üç elma düşse hepsini kendileri kapar

Yıllardır ‘hikaye’ anlatıyorlar. İşin ilginci inanan da buluyorlar! Anlattıklarına aldanan sayısı azaldıkça daha fazla hayal satmak zorunda kalıyorlar.

Sorun zaten Türkiye’ye veya Türk Lirası’na güvenmemesi değil… Sorun ülkeyi yönetenlere güvenilmemesi… Bunu onlar da biliyorlar.

Neden TL varlıklara yatırım yapsınlar? Yandaş firmalar bile ülke ekonomisine inanmıyor ki!

Yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler… Neden dolar bazında yapılıyor bütün ihaleler? Niye Türk Lirası’nı kabul etmiyor bu şirketler?

Sadece paraya güvenmeseler yine iyi… Türk adaletine bile güvenmiyorlar! Olası anlaşmazlıklarda Londra ve İsviçre’deki mahkemeleri yetkilendirip sözleşmeyi öyle imzalıyorlar.

Türkiye politik ve ekonomik olarak tıkandı. Kim mevcut ortamda yatırım yapıp parasını bağlar? Bu hikâyenin mutlu sonla bitmeyeceği aşikâr… Gökten üç elma düşse emin olun hepsini kendileri kapar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı