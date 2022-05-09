Murat Muratoğlu: Gıda fiyatlarında yaz bittikten kabus yaşanacak

Türkiye’nin üretimi kendisine yetmediğinden yıllardır gıda ithalatçısı… Dünyanın sayılı buğday ve hububat üreticileri arasında bulunan Ukrayna’da tahıl depolarındaki ürünlerin, tarımsal üretim araçlarının Rusya’ya taşınmasıyla, savaş nedeniyle Ukrayna’da hububat ekiminin yapılamaması ve mevcut ürünlerin savaş nedeniyle ihraç edilememesi dünyada kıtlığa sebep oluyor. Rusya bununla da yetinmiyor, Ukrayna’da gerçekleştirdiği bombardımanlarda hububat depolarını, siloları ve tarım araçlarını hedef alıyor.

Tüm bu gelişmeler gıda fiyatlarının ucuzlamayacağını, hele yaz bittikten sonra adeta kabus yaşanacağını söylüyor. Türkiye ise plan, program yerine “sabır” ve “şükür” dualarıyla tüm bu sorunları aşmayı hedeflemiş durumda… Allah kabul etsin, buyurun sofraya…

Murat Muratoğlu’nun yazısı