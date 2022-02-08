Murat Muratoğlu: Gıda fiyatlarında düşüş uman varsa boşuna beklemesin

İktidar 2006 yılında kanun çıkarttı. Milli gelirin en az yüzde 1’ini tarımsal desteklemeye ayıracaktı. Çiftçiye verilecek desteğin yap-işlet-devret ihaleleri ile yandaş müteahhitlere harcandığı ortaya çıktı. Tarımla uğraşanlara destek vermek için kurulmuş kamu bankası Ziraat ne yaptı? Çiftçiye haciz yolladı. Yandaşa gazete, televizyon satın alması için milyar dolarlık kredi açtı. Ödenmedi! Kimse de bir şey demedi. Bunu nereye koymalı? Gıda fiyatlarında düşüş uman varsa beklemesin boşuna… Böyle tarak böyle başa…
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