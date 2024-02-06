Murat Muratoğlu: Geçici etki dediği neydi?

Mehmet Şimşek açıklanan enflasyonu yorumladı; “Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6.7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64.9 oldu.” Geçici etki dediği neydi? Yapılan zamlar kısa süre için miydi? Geri mi alınacaklar? Yoo! Laf olsun torba dolsun. Devam etti; “Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz.” Ben mutmain oldum. Yüzde 50 olsa bile düşmüş olacak enflasyon… Şükretmeyecek miyiz? Bırak şükretmeyi alkışlayan bile çıkacak. Oysa fiyatlar düşmeyecek, sadece artış hızı yavaşlayacak. Haliyle bunu anlayacak insan sayısı çok fazla olmadığından meydanlar “enflasyonu düşürdük” diye inleyecek. Muzaffer komutan edası ile poz verilecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı