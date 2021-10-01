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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Galiba ülke ‘battı balık yan gider’ sistemini benimsedi

Merkez Bankası Başkanı’nın “Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok” demeci sonrası, dolar Türk Lirası karşısında rekorunu kırdı ve 9 liraya merdiven dayadı. Düşünsenize bir yükselişin sürmesi için neden olsaydı…

Galiba ülke battı balık yan gider sistemini benimsedi… Yine de panik yaratmaması gerekir. Neyse ki ülkeyi alanı ekonomi olan birisi yönetiyor.


Tüm sorumluluk da kendisinde… Bana güven veriyor… Zaten Türk Lirası da hep iyi niyetinden değer kaybediyor… Yoksa ortada ciddi bir şey yok… Aldı yetkiyi, faizle, dövizle şununla, bununla nasıl mücadele edilir göstereceğini söylemişti. Biraz daha beklesek mi? Piyasalar da aptal değil…

Yapılan hamleler zoraki faiz indirimini gösterince dövize abandılar… Doları 8.60’a fırlattılar. Faiz indi 8.80 geldi… Dünya piyasaları da biraz karışınca 8.95 ile dolar rekorunu tazeledi… Kardan adam olur bizim ekonomiden adam olmaz düşüncemi perçinledi…

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