Murat Muratoğlu: Finansal sebeplere dayanmayan bir sorunu finansal düzenlemelerle çözemezsiniz

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İşin açıkçası bu saatten sonra Türkiye ekonomisi için finansal göstergelerin pek bir anlamı kalmadı. Zira finansal sebeplere dayanmayan bir sorunu finansal düzenlemelerle çözemezsiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaşananları halının altına süpürüp, “Gerçek gündemimiz dış politika, terörle mücadele, afet yönetimi ve ekonomik reformlar” dedi. Tamam da heybedeki turpun büyüğünü nereye koyacağız acaba?

Gerçekten de ülkeyi yönetenlerin ‘reform’ kelimesinin anlamını dahi bilmemeleri ne kadar acı değil mi? Lakin 23 yıldır ülkeyi yöneten bir partiden reform beklemek kadar saçma değil tabii ki

Yapamazlar! Neden? Mevcut düzen, bugünün kuralları üzerine kurulu. Reform demek, düzeni yıkıp yenisini inşa etmektir ki, AKP içinde bile tepki çekeceği aşikardır.

Reform yapmak için ya rant düzenini bozacak, ekmeğini keseceksin ya da partinin ana felsefesiyle ters düşeceksin… Kolay mı sandın?

Murat Muratoğlu’nun yazısı