Murat Muratoğlu: Felaket joker hakkımız kalmadı

Ekonomi yönetimi “suç bende değil” mesajı vermekten başka ne yaptı? Türkiye’yi borç batağına sapladı. Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumun bütün bireylerine yaydı. Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Yaşasın Başkanlık sistemi! Zira felaket joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı…
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İstanbul’da toplu ulaşıma zam
Olağanüstü gündemle toplanan UKOME’de, servis ücretleri hariç, tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı alındı. Servis ücretlerinde ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.
Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemini eleştirdi: Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?
Matrix’in dijital gardırobu hazır: Peki sen metaverse’te ne giyeceksin, düşündün mü?
Birincisini 1999 yılında izlediğimiz Matrix filmleri, yalnızca hikaye ve felsefeleriyle değil kostümleriyle de konuşulmuştu. Serinin, bugün gösterime giren dördüncü filmi Matrix Resurrections’da en az kahramanlar kadar güçlü tasarımlar görmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital moda mağazası Dressx zamanın ve Matrix’in ruhuna uygun olarak, yalnızca sanal dünyada giyilebilen dijital bir koleksiyon hazırladı bile. 2021’in en büyük moda trendi ‘dijital moda’ya biraz daha yakından bakalım, aksi halde metaverse’de çıplak kalmak da var!
Buldan: Cezaevi idaresi bile Aysel Tuğluk’un iyi olmadığını söylüyor
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz salı günü (21 Aralık) demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi’nin “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen infazı ertelenmeyen eski HDP’li milletvekili Aysel Tuğluk’u ziyaret etti.
Otogaz ve motorinde indirim; benzinde ÖTV düzenlemesi
Bu geceden itibaren olmak üzere otogazda 72, motorinde 5 kuruş indirime gidildi.