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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Felaket joker hakkımız kalmadı

Ekonomi yönetimi “suç bende değil” mesajı vermekten başka ne yaptı? Türkiye’yi borç batağına sapladı. Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumun bütün bireylerine yaydı. Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Yaşasın Başkanlık sistemi! Zira felaket joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı


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