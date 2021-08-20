Murat Muratoğlu: Fakirlik İslam ülkelerinin kaderi mi?

İslam ülkeleri neden bu kadar kötü durumda? Sadece ekonomik olarak düşünmeyin, her zeminde çok kötü… Sorgulanması gereken durum da bu zaten… Sosyolojik analizlere fazla girmeyeceğim… Mutsuz, huzursuz, savaşların olduğu, çatışmaların bitmediği, insan haklarının olmadığı, hayatının değersizliği üzerine kurulmuş bir toplum görüntüsü münferit bir karalamadan ibaret değil… Gerçeğin ta kendisi…

Zengin İslam ülkelerinin doğal kaynakları petrol ve doğal gaz satışını çıkartın diğerleri gibi fakirlikte başa güreşirler… Dünya üzerinde üretim denince sadece üç İslam ekonomisinin adı geçer; Türkiye, Endonezya ve Malezya… Ne var ki bu üç ülkede de halk zenginleşemiyor… Para bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi belirli bir zümre arasında bölüşülüyor. Anlayacağınız sadece camiye giderken takke takmakla olmuyor. Bazen önüne koyup düşünmek de gerekiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı