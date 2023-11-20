Murat Muratoğlu: Fakirleşme ülkeyi yönetenlerin işine geliyor

Her yıl yardıma muhtaç sayısı artarak devam ediyor. Sonrası? Sadaka ekonomisi! Halkın parası halka sadaka gibi dağıtılıyor. Minnetten, şükrandan oy devşiriliyor. Bir anlamda fakirleşme ülkeyi yönetenlerin işine geliyor. Nitekim iktidarın en önemli gücü insanların fakirliğini kullanmayı bilmeleri… Biz gidersek, Erdoğan olmaz ise bu yardımlar kesilir, ona göre… İşte bu tehdit işe yarıyor. Fakir kesim için bırakın yardımların kalkmasını azalması bile katlanılamaz bir durum… Yerel seçimlerde ülke gelirini üreten büyük şehirlerin neredeyse hepsini kaybederken fakir şehirlerin tamamında oy oranları öyle yüksek çıktı ki, AKP yine çoğunluğu aldı.
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