Murat Muratoğlu: ‘Faizleri artırın’ demenin adı ‘müşterinizi ikna edin’ diye değiştirildi

Şimdi bankalara denildi ki, değişikliğe göre, vadesi gelen Kur Korumalı Mevduat hesaplarını standart Türk Lirası mevduata dönüştürün. Yavaş yavaş miktar azalsın. Ufaktan kurtulalım. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. Yani bir anlamda cezalandırılacak.

Peki bankalar müşterilerini nasıl ikna edecek? Bankaların vadesi gelen Kur Korumalı Mevduatı, Türk Lirası mevduata çevirmekte müşterileri ikna edebilmeleri için daha yüksek faiz teklif edilecek.

Anlayacağımız, “faizleri artırın” demenin adı “müşterinizi ikna edin” diye değiştirildi.