Murat Muratoğlu: Faiz, merkez bankalarının en önemli silahıdır

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı. Çok aşikardı… Zira halkı esas ilgilendiren mevduat faizleri… Bu ikisi akraba olsalar da aynı değil yani…

Gecelik faizlerin yüzde 47’ye inmesiyle mevcut politikanın işe yaramadığını anlamış olmalılar ki birkaç teknik önlem aldılar. İşin açıkçası kitapta ne yazıyorsa tam da onu yapıyorlar. Bak bu hoşuma gitti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Lakin yanlış hamleler, gereksiz kurcamalar ülke ekonomisini dibe sokar!

Biz bu durumu defalarca yaşadık. Faiz, bağımsız merkez bankalarının en önemli silahıdır… Biz her defasında kafamıza sıktık!

Yapılan iki seçim nedeniyle parasal genişlemeyi ve ekonomik büyümeyi feda edip oy kaybetmeyi istemedikleri için tüm ülkenin geleceğini satıp fakirleştirmeyi seçtiler. Şimdi de faturayı millete itelediler…

Zira para politikasıyla buraya kadar… Gereken yapıldı gibi… Fazla oynaşmasalar bari…

Bundan sonrası Mehmet Şimşek’in sorumlu olduğu maliye politikasına bakar… Orada da öyle yavaşlar ki eğer hızlı davranmazlarsa bugünleri boşa harcarlar.

Nitekim para politikası yüksek maliyet ödeyerek ancak zaman kazandırabilir. Ondan sonra her geçen gün ülkeye daha fazla yük getirir. Yola katırlarla devam edilir.

İşin enteresan tarafı Reuters bir anket yaptı, kurumun anketini dolduran 16 katılımcının tamamı “Yıl sonuna veya gelecek yılın ilk çeyreğine kadar bir faiz indirimi beklenmiyor” dedi.

Koskoca bir ülkede hem para politikası kararlarını hem de market fiyatlarını aynı kişi belirlemez. Ben bu iktidarı tanıyorsam sonbahar gibi kaşınmaya başlar, yıl sonuna kadar mutlaka indirim yaparlar. Kendini dizginleyemez!

Hata mı? Hata! İyi de bu hatalar olmasa zaten düşmezdik bu çukura…

Ekonomiyi düzeltecek hiçbir plan program olmadan, para piyasaya girsin ekonomiye can versin diye faiz indirirsin… Amaç; kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, yapılan inşaatlar satılsın, cirolar artsın… Bir bakmışsın ki takla atmışsın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı