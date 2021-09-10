Murat Muratoğlu: Faiz düşürülebilecek kulak memesi kıvamına geldik

Her daim enflasyonun düşük gerçekleştiği ağustos ayında enflasyon yükseliyorsa… Üstelik bu durum İstatistik Kurumu’nun iyimser hesaplamasıyla gerçekleşiyorsa… Merkez Bankası Başkanı da çıkar, “Ben faiz demedim, caiz dedim” der. Dedi! Normal enflasyonu değil, “çekirdek enflasyonu” önemsediklerini söyledi. Tavuk döner böyle dönmedi…

Çekirdek enflasyon ne? Enflasyon sepetinin yüzde 35’ini oluşturan enflasyonda gıda ve enerji fiyatlarını saymazsan elde kalan… Yemek yemeden, markete pazara gitmeden, elektrik ve doğalgaz kullanmadan, yer çekimsiz ortamda, oda sıcaklığında yaşarsan enflasyon az artıyor. Türkiye’de bilimin gelişmediğini kim söylüyor?

Haliyle artık faiz düşürülebilecek kulak memesi kıvamına gelmiş oluyoruz. Düşürürse ekime kadar, düşürmezse o koltukta oturtmazlar. Kovarlar! “Çekirdek” denilince piyasalar bir anda çitlemeye başladılar. Doları yukarı fırlattılar. Nitekim dolar kuru ortalaması ilk 8 ayın sonunda 8.05 seviyesindeyken boşuna mı Orta Vadeli Program’da “2021 yılı dolar kuru ortalaması 8.30” olarak açıklandı? Belli ki artacağı hesaplandı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı