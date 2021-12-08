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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Esas soru ‘Biz Katar’a ne veriyoruz’ olmalı

Daha önce de olmuşları toplamışlardı. Finansbank’ı gayet ucuza aldı. ABank’ı bünyesine kattı. BMC’nin yarısını yandaşla paylaştı. Katar aldıktan sonra şirkete milyarlarca dolarlık Tank-Palet fabrikası bedavaya verildi. Digiturk’ü aldı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris’te oteller, Beymen, inşaat şirketleri, Boğaz’da yalı, Sürmene’de yayla, Kanal İstanbul’da arsa derken daha onlarca yeri kapattı.

Boşu boşuna Türkiye ile 15 milyar dolarlık para değiş tokuş anlaşması yapmadılar herhalde… Katar’ın Türk Lirasına ihtiyacı var mı? Yok! O zaman esas soru biz “Katar’a ne veriyoruz?” olmalı… Boşuna, kendi para birimlerimiz üzerinde ticaret amacıyla demesinler… Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar…


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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