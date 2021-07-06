Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın MB başkanıyla bir kez daha görüşmesinin zamanı geldi

Enflasyon açıklandı. Klasik olarak dalga mı geçiyorlar yoksa kafa mı buluyorlar diye bir girizgâh yapmanın da anlamı kalmadı. Öylesine tadını kaçırdılar ki artık bulamıyorlar inananı…

Erdoğan, “Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” demişti.

Sanıyorum şimdi bir kez daha görüşmesinin zamanı geldi. Açıklanan enflasyondan arındırılmış enflasyon rakamlarıyla bile ne temmuz-ağustos gibi ne de eylül, ekim gibi faiz falan düşürülemez.

Murat Muratoğlu’nun yazısı