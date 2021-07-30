Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın beklediği faiz indirim işi yattı

Merkez Bankası Başkanı yılsonunda enflasyonun yüzde 14.1’e düşeceğini açıkladı. Aslında uzun uzun anlattı ama o kadar sıkıcıydı ki dinlerken içim kabardı…

Anladığım kadarıyla Erdoğan’ın temmuz-ağustos aylarında beklediği faiz indirim işi yattı. Şahsen bütün hesaplarımı ülkeyi yöneten kişinin bu demecine güvenerek yapmıştım. Kim karşılayacak zararımı?

(…) Peki, ne yapacaksın? Dört ön koşulu var. İlki Merkez Bankası’nı bağımsız kılacaksın. Canın sıkıldıkça başkanını kovmayacaksın.

Bu pek mümkün değil… Boşuna mı geldi başkanlık sistemi… “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” diyen kimdi? Ekonominin aktörleri değişti jönü hep aynı kişi… Yürümez bu kaptanla bu gemi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı