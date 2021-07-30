Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın beklediği faiz indirim işi yattı

Merkez Bankası Başkanı yılsonunda enflasyonun yüzde 14.1’e düşeceğini açıkladı. Aslında uzun uzun anlattı ama o kadar sıkıcıydı ki dinlerken içim kabardı…

Anladığım kadarıyla Erdoğan’ın temmuz-ağustos aylarında beklediği faiz indirim işi yattı. Şahsen bütün hesaplarımı ülkeyi yöneten kişinin bu demecine güvenerek yapmıştım. Kim karşılayacak zararımı?


(…) Peki, ne yapacaksın? Dört ön koşulu var. İlki Merkez Bankası’nı bağımsız kılacaksın. Canın sıkıldıkça başkanını kovmayacaksın.

Bu pek mümkün değil… Boşuna mı geldi başkanlık sistemi… “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” diyen kimdi? Ekonominin aktörleri değişti jönü hep aynı kişi… Yürümez bu kaptanla bu gemi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Kaynakları şimdiden tükettik!

Küresel Ayak İzi Ağı, bugünü ‘Dünya Limit Aşımı Günü’ ilan etti. Bu da dünyanın kaynaklarının bu yıl için daha şimdiden tüketildiği anlamına geliyor.

Cumhuriyet’in yayın yönetmeni istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için istifa ettiğini açıkladı.

Muğla’nın ilçelerinde orman yangınları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikinci gününe giren yangından sonra, bir kötü haber de Marmaris’ten geldi. Armutalan mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.